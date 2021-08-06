В Уржумском районе восстановили нарушенное грозой электроснабжение

На восстановление электроснабжения в населенных пунктах района ушли почти сутки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Уржумском районе восстановили электроснабжение, нарушившееся после грозы 4 августа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, ресурса лишились жители семи населенных пунктов района: деревень Зоткино и Мари-Шуэть, сел Ашлань, Шевнино, починков Лебедевский и Луначарский, а также поселка Андреевский. Последствия аварии устраняли четыре бригады Уржумской РЭС в составе 11 человек и семи единиц техники. Работы закончили вечером 5 августа. В 20.10 электричество вновь появилось в домах жителей.

Напомним, 3 и 4 августа в Кировской области бушевала стихия, нанеся множество разрушений населенным пунктам региона. Подробнее о последствиях грозы можно почитать здесь.