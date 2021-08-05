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Происшествия5 августа 2021 11:04

В Уржумском районе жители семи населенных пунктов остались без света из-за грозы

Электроснабжение восстанавливают четыре бригады местной РЭС
Маргарита Акагиева
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ЧП произошло после грозы 4 августа.

ЧП произошло после грозы 4 августа.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Уржумском районе сразу семь населенных пунктов лишились электроэнергии после грозы, случившейся 4 августа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ресурса лишились жители деревень Зоткино и Мари-Шуэть, сел Ашлань, Шевнино, починков Лебедевский и Луначарский, а также поселка Андреевский. Для устранения последствий аварии и восстановления электроснабжения привлекли четыре бригады Уржумской РЭС в составе 11 человек и семи единиц техники.

Напомним, накануне региональное ГУ МЧС объявляло метеопредупреждение на 4 и 5 августа. По данным синоптиков, в оба дня ожидались ливни, грозы и даже град. Подробнее - здесь.