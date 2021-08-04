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Происшествия4 августа 2021 17:36

Грозы, ливни, град: ГУ МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение

4 и 5 августа погода будет далеко не спокойной
Маргарита Акагиева
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Местами по Кировской области ожидаются грозы и ливни.

Местами по Кировской области ожидаются грозы и ливни.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стихия продолжает бушевать в наших краях. Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение.

По данным Кировского ЦГМС, 4 и 5 августа местами по Кировской области ожидаются ливни, грозы, и даже град. Жителей региона предупреждают также о шквалистом усилении ветра. Порывы могут составлять до 24 м/с.

Кировчанам напоминают правила поведения при ухудшении погоды:

- в здании - отойдите от окон, займите безопасное место, отключите электроэнергию и перекройте газ;

- на улице - держитесь подальше от легких и ветхих построек, рек, мостов, линий электропередачи, деревьев и промышленных объектов. Не заходите в поврежденные здания - они могут обрушиться от порывов ветра.