Дожди и грозы ожидаются в Кировской области

3 августа в Кирове во время грозы поднялся сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грозовой фронт, который накануне обрушился на Кировскую область, задержится в регионе минимум до среды, 4 августа. Синоптики полагают, что причина столь высокой природной активности - резкие температурные контрасты на территории ПФО и ЦФО.

- В среду, 4 августа, температура воздуха +24...29 градусов, - сообщает в Кировский ЦГМС. - Местами кратковременные дожди и грозы.

Напомним, что во вторник, 3 августа, в Кирове во время грозы поднялся сильный ветер. Упавшие деревья оборвали линии электропередачь из-за чего многие жители остались без электричества.

- Из-за грозы и сильного ветра рухнули 40 больших деревьев и произошло пять пожаров, - сообщили в МЧС.

Узнать подробный прогноз погоды на август можно на сайте «КП»-Киров».