Среднемесячная температура воздуха в августе будет соответствовать климатической норме. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Какая погода ожидает жителей областного центра в августе? Если коротко, то абсолютно противоположная июлю - немного дождливая и умеренно теплая. «Комсомолка» подготовила традиционный долгосрочный прогноз погоды на август 2021 в Кирове.

ЛЕТО ПОЙДЕТ НА СПАД

По данным группы «Любительская Метеорология в Кирове», август ожидается умерено теплым на большей территории региона. Среднемесячная температура воздуха будет соответствовать норме или немного превысит ее, но буквально на +1...1,5 градуса, что можно считать статистической погрешностью.

- Август в Кировской области ожидается существенно теплее, чем в 2018-2020, - поделились метеорологи любители. - В областном центре средняя температура может составить около 17 градусов.

Что касается осадков, то они также прогнозируются в пределах климатической нормы. Основной пик придется на третью декаду месяца, что будет сопровождаться похолоданием - на 1 градус ниже нормы.

- Во второй половине августа, согласно расчетам модели CFS/NCEP, ожидается смещение высотной ложбины на Поволжье, - сообщили в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Это будет сопровождаться существенным похолоданием, а также избытком осадков.

По предварительным оценкам синоптиков, погода пройдет климатическую границу сезонов примерно в 20 числах августа. С этого периода начнется поворот к осени - ночи станут более холодными и более длинными.

Кроме того, синоптики отмечают, что текущая неделя станет последней, когда можно будет комфортно искупаться. После температура в водоемах окажется ниже 20 градусов.

НАРОДНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА АВГУСТ 2021 В КИРОВЕ

Последний месяц лета - это период сбора урожая и подготовки запасов на зиму. Погода, как правило, переменчива и неустойчивая. В народе говорят, «в августе до обеда лето, после обеда - осень». Считается, что если днем солнце парит, а ночь была холодной, то значит, погода сохранится теплая. Нынешнее начало месяца прогнозируется синоптиками именно таким, что по народным приметам еще означает и более мягкую зиму.