Последствия урагана в Кировской области: десятки домов остались без света

Из-за грозовых разрядов загорелись пять домов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ураган, обрушившийся на Кировскую область во вторник, 3 августа, принес с собой большие убытки. Из-за грозы и сильного ветра рухнули 40 больших деревьев и произошло пять пожаров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В деревне Кричей Санчурского района загорелись хозпостройки частного жилого дома. В результате пламя полностью уничтожило само здание и находившиеся неподалеку два хлева и баню. Кроме того, пожары зафиксированы в Афанасьевском и Кирово-Чепецком районах, а также в Белой Холунице и селе Бахта.

В Кирове и во многих муниципалитетах области сильный ветер повалил столбы электропередачи. В результате чего перебои со светом возникли в десятках жилых домов. Как только буря прекратилась, устранять последствия непогоды выехали специалисты аварийных служб.