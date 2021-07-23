В Кирове река Хлыновка помутнела из-за сброса сточных вод

Вода в реке помутнела и приобрела неприятный запах. Фото: vk.com/onfkirov

В реке Хлыновка вода помутнела, покрылась пеной и приобрела неприятный запах. Местные жители полагают, что в нее сливают неочищенные стоки. И такое происходит уже не в первый раз, сообщают активисты ОНФ. Подобная ситуация уже происходила в феврале 2021 года и осенью 2020.

С началом лета кировчане начинают все чаще жаловаться на сброс стоков в водоемы области. К сожалению, это уже становится традицией. Как правило, виновником оказываются организации, у которых есть официальное разрешение на использование объекта. Они же должны чистить стоки до нормативных значений, однако никто этим не занимается. Пример - многострадальная Чахловица, в которой в 2020 году из-за сброса сточных вод погибла рыба.

Активисты пишут, что они направили обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку, кто загрязняет Хлыновку. К этому они также просят привлечь специалистов регионального Минохраны окружающей среды.