Река Чахловица снова позеленела из-за сброса сточных вод

В начале июня река вновь зазеленела и приобрела неприятный запах. Фото: vk.com/onfkirov

Жители деревни Бобыли бьют тревогу: вода в речке Чахловица позеленела и приобрела неприятный запах. Снова. Об этом рассказали активисты реготделения ОНФ.

По их словам, такая ситуация повторяется уже не в первый и даже не во второй раз. Аналогичная история произошла в 2018 и 2020 годах. Активисты направляли обращения в региональное министерство охраны окружающей среды и прокуратуру. В ответах было сказано, что в воде обнаружили аммоний, фосфаты, нефтепродукты, железо и другие загрязняющие вещества. Кроме того, специалисты зафиксировали превышение химического и биохимического потребления кислорода. Это означает, что в речку попадают неочищенные стоки.

Как выяснилось, еще в 2015 году местному агропредприятию дали официальное разрешение пользоваться этим водоемом. После его продлили, несмотря на негодование местных жителей и многочисленные штрафы. К примеру, в феврале 2021 года предприятие наказали на 480 тысяч рублей. Однако воз и ныне там.

Активисты вновь направили обращение в министерство окружающей среды. Однако, по их мнению, это не поможет, и необходимы более жесткие меры.