Загрязнение реки Чахловица расследует прокуратура Кировской области

В реке начала массово гибнуть рыба. Фото: vk.com/zlo43

Река Чахловица в Кировской области сильно загрязнена из-за местного предприятия, которое сбрасывает в водоем отходы. К такому выводу пришли специалисты из регионального министерства окружающей среды.

Все началось с того, что местные жители из деревни Бобыли и села Пасегово стали жаловаться на неприятный запах от воды. В реке также появился осадок. Кроме того, в водоеме начала массово гибнуть рыба. Еще тогда жители были уверены, что загрязнение происходит из-за местного предприятия.

В итоге региональное министерство окружающей среды провело проверку. Согласно выводам экспертизы, «ниже места сброса выявлены превышения по аммоний-иону в 14 раз, взвешенным веществам – в 2,8 раза, по химическому потреблению кислорода (ХПК) – в 2,3 раза, фосфору фосфатов – в 1,6 раза».

- Указанные превышения свидетельствуют о загрязнении водного объекта, – пояснили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

Сейчас материалы проверки направлены в прокуратуру Кировской области для согласования выездной проверки отношении предприятия, загрязняющего реку.

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