2020-07-14T17:40:41+03:00
Происшествия

В реке Чахловица гибнет рыба

В заморе мальков жители обвиняют местное предприятие
Олег ЛЯЛИН
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Садоводы уверены: плохое качество воды связано с местным предприятием. Фото: vk.com/zlo43Садоводы уверены: плохое качество воды связано с местным предприятием. Фото: vk.com/zlo43
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Министерство охраны окружающей среды начало проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Чахловице. Об этом сообщает правительство Кировской области.

Все началось с того, что владельцы местных садоводческих участков стали жаловаться на неприятный запах от воды, которой они поливают огороды. Ее садоводы берут как раз из Чахловицы. Затем они заметили, что вода стала зеленой и мутной. А когда по реке поплыла мертвая рыба, владельцы участков окончательно забили тревогу.

Садоводы уверены, что возможной причиной массовой гибели мальков может быть предприятие. Именно оно сбрасывает сточные воды, в которых могут находится опасные вещества, в реку.

2018 году это предприятие уже штрафовали, так как из-за него количество загрязняющих веществ в реке сильно превышало нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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