Дом №60 на Маклина, строившийся на деньги обманутых дольщиков, готов на 97%

Всего в Кировской области остаются 32 проблемных дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская прокуратура нашла более сотни нарушений в ходе долевого строительства домов. В целях их устранения внесли 37 представлений и возбудили 10 административных производств. В итоге к ответственности привлекли 24 должностных лица, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Кировской области проблемы есть с 32 домами, которые еще не возведены. К примеру, по улице Проезжей располагается целый жилой массив «Новое Сергеево», где никак не завершится строительство 12 зданий. Сроки окончания работ по ним неизвестны.

Но есть и хорошие новости: 16-этажный долгострой на Маклина, 60 вот-вот сдадут. На данный момент степень его готовности - 97%. Напомним, в текущем году, помимо него, обещают закончить строительство дома №1 по улице Широтной.

Вопросы соблюдения прав дольщиков остаются на контроле областной прокуратуры.