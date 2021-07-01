В Кирове дольщики могут получить компенсацию за неоконченный долгострой на улице Горбуновой

Строительство проблемного дома остановилось еще в 2015 году. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Кировские обманутые дольщики могут получить компенсацию за недостроенный дом на улице Горбуновой. Это один из путей решения их проблемы. Об этом сообщили в областном правительстве.

Возведение дома №31 по улице Горбуновой застопорилось еще в 2015 году, когда застройщика признали банкротом. Работы успели выполнить на 60%. 87 дольщиков вложили свои средства в строительство и в итоге остались без денег и квартир.

Сейчас вариантов решения проблемы несколько. Первый - окончание возведения силами подрядчика взамен на выделение земельного участка. Второй - достройка за счет средств Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства либо выплата возмещения обманутым кировчанам.

На данный момент в Кировской области остаются 32 проблемных объекта. В текущем году планируется закончить работы и сдать два из них: дом №60а по улице Маклина и дом №1 по улице Широтной.