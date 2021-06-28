В Кирове в ближайшее время сдадут семилетний долгострой на Маклина

Сдача дома планируется в ближайшее время. Фото: kirovreg.ru

В Кирове обещают в ближайшее время закончить возведение долгостроя на улице Маклина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Речь идет о доме №60а по улице Маклина, который строят уже семь лет - с 2014 года. Сдать его планировали еще в 2016 году, однако подрядчик не справился с объемом работ. К объекту удалось привлечь инвестора, чьими силами и достраивают дом.

На данный момент работы наконец приближаются к завершению. В здании устанавливают входные двери, штукатурят подземную парковку и благоустраивают территорию. Точный срок сдачи объекта не называется.

В 2021 году сдали уже два долгостроя: дом №21 по Гороховскому переулку в Кирове и №47а по улице Советской в Слободском. В текущем году также планируется закончить возведение дома №1 по улице Широтной в областном центре. Сейчас он находится на втором этапе строительства.