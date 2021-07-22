В Кирове завели уголовное дело на арестанта-экстремиста

На уже отбывающего наказание мужчину завели новое уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове под суд пойдет очередной экстремист. Как сообщает региональное УФСБ, в поле зрения попал иностранный гражданин, уже отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений области.

Мужчина оказался сторонником идеологии организации «АУЕ» («Арестантское уголовное единство», «Арестантский уклад един»), признанной экстремистской. Среди других осужденных он пропагандировал свои идеалы и склонял других к участию в деятельности объединения. Сам он попался или кто-то его сдал - неизвестно, однако у мужчины в итоге состоялся разговор с сотрудниками УФСИН, а позже - и УФСБ.

Теперь на него завели новое уголовное дело - за склонение к деятельности экстремистской организации. По данной статье «АУЕшнику» грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Кирове сотрудники регионального УФСБ задержали горожанина, который поддерживал террористические организации, переводя им деньги. А на днях осудили троих последователей религиозного объединения, чья деятельность запрещена в РФ.