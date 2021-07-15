Кировчанин поддерживал террористические организации, переводя им деньги

Мужчина переводил деньги на интернет-кошельки террористов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове задержали местного жителя, приверженца радикального ислама. Мужчина поддерживал запрещенные в России террористические организации. Об этом сообщили в пресс-службе кировского УФСБ.

Как сообщает ведомство, кировчанин «оказывал содействие террористической деятельности в форме ее финансирования». А именно обеспечивал участников двух группировок, переводя им деньги. Номера кошельков он нашел в группах подобной направленности в Интернете.

Сотрудники УФСБ задержали кировчанина. В его отношении возбуждено уголовное дело за содействие террористам по статье 205.1 УК РФ. Теперь мужчине грозит, как минимум, от 8 до 15 лет лишения свободы плюс немаленький штраф - от 300 до 700 тысяч рублей. Максимальное наказание по данной статье - пожизненное лишение свободы.