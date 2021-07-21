В Кирове оштрафовали трех последователей «Свидетелей Иеговы»*

Приговором для кировчан стали штрафы в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудили трех последователей организации «Свидетели Иеговы»*. Их признали виновными в преступлении экстремистской направленности, передает областной Следком.

Последователи организации на протяжении двух лет, с марта 2017 по июль 2019 года, проводили встречи и организовывали богослужения, распространяли религиозную литературу, в том числе экстремистскую. Кроме того, осужденные занимались пропагандой, призывали кировчан к отказу от медицинского вмешательства, негативно относились и не признавали государственные органы и местного самоуправления. Троица также собирала с приходящих на встречи деньги под видом пожертвований на финансирование запрещенной организации. За два года им удалось получить не менее 119 тысяч рублей.

Мужчины легко отделались, не получив даже лишения свободы. Суд вынес приговор: штрафы в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

* - деятельность Религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций, в том числе «Свидетели Иеговы в гор. Кирове», запрещена решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года.