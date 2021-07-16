Александр Чиликин назначен на должность гендиректора АО «Газпром газораспределение Киров»

Александр Чиликин родился 16 февраля 1979 года в городе Нововятске Кировской области. Фото: duma.mo-kirov.ru

Генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Газпром газораспределение Киров» назначен Александр Чиликин. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

- Александр Юрьевич человек ответственный и инициативный, - подчеркнул на встрече с губернатором заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский. - Он готов работать на благо жителей Кировской области, и я прошу вас, Игорь Владимирович, поддержать его стремление.

Известно, что Александр Чиликин родился 16 февраля 1979 года в городе Нововятске Кировской области. Имеет высшее образование, окончил Самарскую государственную архитектурно-строительную академию. С 2013 года до момента назначения на новую должность работал заместителям генерального директора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Киров». Кроме того, Александр Юрьевич является действующим депутатом Городской думы, входит во фракцию партии «Единая Россия».

Напомним, что в апреле фигурантами уголовных дел стали два топ-менеджера «Газпром газораспределение Киров». Гендиректор Сергей Камеко подозревается в двух эпизодах коммерческого подкупа в особо крупном размере. Его заместитель Александр Остапчук также обвиняется в аналогичном преступлении.