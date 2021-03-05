Замдиректор «Газпром газораспределение Киров» стал фигурантом уголовного дела

В настоящее время следователи СК РФ по Кировской области возбудили уголовное дело по ч.8 ст. 204 УК РФ. Фото: kirov.sledcom.ru

Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Киров» подозревается в коммерческом подкупе, сообщили в СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Киров» получил от представителей одной из строительных компаний 10 миллионов рублей. Кроме того, за счет фирмы замдиректора построил себе дом, а также приобрел мебель и выполнил другие работы на сумму более 11 миллионов рублей. В свою очередь подозреваемый заключал с данной компанией договора на строительство газопроводов и выполнение других работ.

- Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили в Следственном комитете. - Расследование продолжается.

В настоящее время следователи СК РФ по Кировской области возбудили уголовное дело по ч.8 ст. 204 УК РФ - «Коммерческий подкуп в особо крупном размере». Известно, что утром 5 марта в АО «Газпром газораспределение Киров» провели обыски, в ходе которых изъята документация, интересующая следствие.