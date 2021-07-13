В Свече женщина-предприниматель, по чьей вине погиб рабочий котельной, получила условный срок

В результате взрыва котла сильно пострадал один из рабочих, и впоследствии скончался в больнице. Фото: СУ СКР по Кировской области

В поселке Свеча осудили индивидуального предпринимателя, по чьей халатности погиб человек. Женщину признали виновной в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть рабочего. Об этом рассказали в областном Следкоме.

Инцидент произошел 6 ноября 2020 года. В свечинской котельной взорвался котел с выбросом горячей воды и пара. Помимо того, в помещении частично разрушилась стена. Машинист котла получил сильные ожоги, его госпитализировали, однако он скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело, посыпались подробности. Так, работодатель не обеспечила безопасность сотрудников, не разработала и не довела до сотрудников котельной программу переключения, режимную карту, производственную инструкцию. Кроме того, она допустила к работе людей, не прошедших обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по охране труда. Принятием мер по предотвращению аварийных ситуаций она тоже не озаботилась.

Женщина полностью признала свою вину. Суд вынес приговор: полтора года лишения года условно. Кроме того, она два года не сможет заниматься своей деятельностью и подобной ей, с испытательным сроком еще в полтора года.