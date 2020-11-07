В котельной поселка Свеча разорвался котел

Никто не пострадал в результате аварии, однако без тепла остались шесть домов и детсад. Фото: 43.mchs.gov.ru

В поселке Свеча произошло ЧП. Рано утром 7 ноября в котельной разорвался котел. Информацию передает ГУ МЧС России по Кировской области.

Авария случилась около трех часов ночи. По счастью, как сообщает ведомство, никто из людей не пострадал от разрыва котла. Однако шесть многоквартирных домов на 150 жителей и один детский садик враз остались без тепла. К тому же серьезно пострадала стена самой котельной, частично разрушившись.

На устранение ЧП брошены силы местного предпринимателя. Аварийно-восстановительными работами занимались шесть человек и одно единица техники. Происшествие удалось оперативно устранить. Тепло в дома жителей и в детский садик вернулось до полудня 7 ноября.