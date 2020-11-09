При взрыве отопительного котла в поселке Свеча пострадал один человек

От взрыва разрушилась стена котельной. Фото: 43.mchs.gov.ru

В субботу, 7 ноября, в поселке Свеча Кировской области разорвался котел, который обеспечивал теплом шесть многоквартирных домов и детский садик. От взрыва пострадал один человек.

- В результате нарушения правил безопасности при проведении отопительных работ произошло повреждение котла, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома. - В происшествии пострадал 56-летний кочегар.

Следователи возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 216 УК РФ, - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. На данный момент потерпевшего опросили. Он находится в больнице. Расследование продолжается.