Кировчане в соцсетях высмеяли временные остановки на улице Сурикова

Такие временные остановки появились на улице Сурикова. Фото: vk.com/kirov_blacklist

Кировчане в соцсетях высмеяли временные остановки, оборудованные на измененных маршрутах автобусов. Фотографии появились в паблике «Киров без цензуры».

- Инновационные остановки общественного транспорта на улице Сурикова. Просто полюбуйтесь, - ехидничает автор поста. Фото, и правда, неоднозначные - косо уложенные плиты на асфальте, дорожный знак, прибитый к трем деревяшкам, и... все.

Кировчане поддержали анонимного автора, выплеснув язвительность (вполне закономерная реакция) в комментарии под постом.

- Наноостановки?

- Об эти уши на плитах споткнется кто-нибудь и голову об автобус разобьет.

- Потрачено два миллиона!

Напомним, с 10 июля в Кирове изменили часть маршрутов общественного транспорта. Дело в том, что на участке улицы Некрасова проводят реконструкцию теплосетей. В связи с этим отрезок от улицы Сурикова до Пугачева закрыт для транспорта. Общественный транспорт пустили в обход, в связи с чем решили оборудовать временные остановки.