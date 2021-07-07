В Кирове с 10 июля временно изменятся несколько маршрутов общественного транспорта

На какой срок меняются маршруты автобусов и троллейбусов, пока неизвестно. Фото: admkirov.ru

В Кирове временно изменятся несколько маршрутов общественного транспорта. Как сообщает горадминистрация, это связано с ремонтом теплотрассы на улице Некрасова (участок от Сурикова до Пугачева). С 10 июля и на неопределенный срок отрезок дороги будет закрыт для движения.

Маршруты общественного транспорта изменятся следующим образом:

- № 2, №16, 44: ул. Ивана Попова - ул. Калинина - ул. Пугачева - ул. Щорса, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 23: ул. Щорса - ул. Пугачева - ул. Левитана - ул. Ивана Попова, далее по существующему маршруту;

- № 51: ул. Сурикова - ул. Калинина - ул. Пугачева - ул. Щорса, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- троллейбус № 5: ул. Ленина - ул. Милицейская - ул. Карла Маркса - ул. Комсомольская - ул. Чапаева - ул. Красина - ул. Щорса, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- троллейбус №7: ОТОП «Улица Чапаева» - ул. Красина - ул. Чапаева - ул. Комсомольская - Октябрьский проспект - ул. Московская - проспект Строителей - ул. Воровского - Октябрьский проспект - ул. Комсомольская - ул. Чапаева - ОТОП «Улица Чапаева».