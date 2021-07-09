В Кирове на временно измененных с 10 июля маршрутах общественного транспорта оборудуют остановки

Всего в городе появится пять временных остановок. Фото: Иван ВИСЛОВ

Недавно мы писали, что автобусы №2, 16, 23, 44, 51 и троллейбусы №5 и 7 с 10 июля начнут ездить в обход участка улицы Некрасова из-за реконструкции теплотрассы. В горадминистрации уточнили два момента. Во-первых, на временно измененных маршрутах оборудуют остановки общественного транспорта. Во-вторых, стало известно, что работы на перекрытом участке должны закончить до 31 августа 2021 года.

Временные остановки появятся на следующих местах:

- перекресток улиц Ивана Попова и Калинина;

- перекресток улиц Сурикова и Калинина;

- ул. Пугачева (у школы №59 и дома №9);

- ул. Левитана (дом №8).

Сейчас уже подготовлены посадочные площадки, устанавливаются дорожные знаки. В ближайшее время работу должны принять.