Минлесхоз Кировской области вновь возглавил Александр Ложкин

Ранее Александр Ложкин занимал пост заместителя министра. Фото: mlh43.ru

Очередная кадровая рокировка произошла в министерстве лесного хозяйства Кировской области. Бразды правления вновь переданы Александру Ложкину, правда, с приставкой «и. о.». Советующие изменения отражены на официальном сайте регионального правительства.

Подобные перипетии в министерстве происходят уже не в первый раз. После задержания Алексея Шургина, который возглавлял лесную отрасль с 2018 года, министерский портфель получил Александр Ложкин, но спустя несколько месяцев должность перешла Дмитрию Лебедеву, который был его заместителем. С чем связаны такие перемены, неизвестно.

Напомним, что экс-министра лесного хозяйства Алексея Шургина и бывшего вице-губернатора Андрея Плитко, подозревают в получении крупной взятки. Читать