2020-05-08T10:52:22+03:00
Общество

У кировского леса появился новый хозяин

Исполняющим обязанности министра лесного хозяйства назначен Алексей Ложкин
Виктор Карпов
Поделиться:
Александр Ложкин поздравил кировчан с Днем Победы. Фото: mlh43.ruАлександр Ложкин поздравил кировчан с Днем Победы. Фото: mlh43.ru
Изменить размер текста:

На официальном сайте министерства лесного хозяйства Кировской области появилось поздравление с Днем Труда и Днем Победы. Его подписал Александр Ложкин, но уже не в должности замминистра, а как исполняющий обязанности министра лесного хозяйства области. В выписке из ЕГРЮЛ Ложкин также значится как и.о. министра.

Напомним, что бывшего министра лесного хозяйства Алексея Шургина и бывшего вице-губернатора Андрея Плитко, подозревают в получении крупной взятки. Сейчас Шургин находится под домашним арестом. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области автомобиль ИЖ вылетел с трассы
В Кирове девятого мая пройдут «сплошные проверки» водителей
Кировские предприниматели продолжают выходить на одиночные пикеты
У кировского леса появился новый хозяин
Коронавирус в Кирове: почти 200 человек побороли болезнь
«Ростелеком» предлагает новым корпоративным пользователям мобильной связи все тарифы «Вызов» за один рубль
В Кирове четыре отремонтированные дороги должен принять заказчик
Коронавирус заставил пилотажную группу «Русь» перенести свое выступление в Кирове
Кировчане негодуют из-за отсутствия санобработки в многоквартирных домах
Как похудеть и омолодиться с помощью простой воды
Глава «Россетей» и губернатор Тульской области проинспектировали завершение работ по созданию мемориального комплекса героям-энергетикам
В Кировской области в поселке Климковка сгорели семь домов
Кировский юрист требует бесплатно раздавать маски населению
Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно
В Кировской области от укусов клещей пострадали 412 человек
Кировчане возмущены состоянием пруда в парке им. Кирова
В общественных местах Кирова появятся дезинфицирующие кабины
В Кирове две машины не поделили один из самых оживленных перекрестков города
В Кирове мотоциклистов ждут массовые проверки
В Кировской области водитель «шестерки» влетел во встречный «УАЗик»