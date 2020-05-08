У кировского леса появился новый хозяин

8 Май 2020 2020-05-08T10:52:22+03:00

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На официальном сайте министерства лесного хозяйства Кировской области появилось поздравление с Днем Труда и Днем Победы. Его подписал Александр Ложкин, но уже не в должности замминистра, а как исполняющий обязанности министра лесного хозяйства области. В выписке из ЕГРЮЛ Ложкин также значится как и.о. министра.

Напомним, что бывшего министра лесного хозяйства Алексея Шургина и бывшего вице-губернатора Андрея Плитко, подозревают в получении крупной взятки. Сейчас Шургин находится под домашним арестом. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU