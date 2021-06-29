Загрязнение воздуха в Озерках: жители пожаловались на очередные выбросы с промзоны

Жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на выбросы с соседнего предприятия. Фото: admkirov.ru

Жители Озерков вновь сообщили об загрязнении атмосферного воздуха в микрорайоне. По данным сайта общественного мониторинга, который считывает данные с датчиков установленных на домах, вероятно, нарастание количества взвешенных частиц в воздухе происходило ночью. Именно на это время суток приходятся основные жалобы жителей микрорайона, которые уверены, что всему виной соседние предприятия, сжигающие отходы.

- В последнее время они еще больше наглеют, - жалуется кировчанка в группе «Болталка-чат - Озерки - Киров». - Жгут не переставая 24/7, у меня из окна трубу видно. Самое вонючее жгут ночью и во время или после дождя, я так заметила.

К слову, ситуация, связанная с загрязнением атмосферного воздуха, остается на постоянном контроле у профильного министерства. Исходя из открытой информации, в последний раз сотрудники ведомства выезжали на замеры 22 июня. Исследование не показало превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

- Трудность в выявлении нарушений связана с тем, что не происходит постоянного загрязнения атмосферного воздуха в результате работы какого-то одного предприятия, - прокомментировали в министерстве. - Отходы производства, или какие-то иные вещества сжигаются в различное время в течение короткого промежутка времени (от 15 мин до 1 часа) на разных площадках

Напомним, что в начале октября 2020 года жители района стали массово жаловаться на едкий дым, который появляется в вечернее и ночное время. Они уверены, что выбросы могут исходить от предприятий, расположенных в промышленной зоне. За это время профильными ведомствами было проверено несколько десятков предприятий, некоторые из них привлечены к ответственности. Основное нарушение - отсутствие санитарной зоны.