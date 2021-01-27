Загрязнение воздуха в Озерках: еще одно предприятие привлечено к ответственности

Жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на выбросы с соседнего предприятия. Фото: admkirov.ru

Министерство охраны окружающей среды Кировской области нашло еще одно экологическое нарушение на предприятии в микрорайоне Озерки, сообщили в региональном правительстве.

В конце 2020 года специалисты проверили работу ООО «СТЭП плюс».Итоги оказались неутешительными. Выяснилось, что предприятие нарушает целый ряд пунктов природоохранного законодательства:

- не соблюдаются требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами;

- отсутствуют паспорта на опасные отходы с I по IV класс;

- отсутствует первичный учет отходов производства и потребления;

- предоставляется не полная и не достоверная информации о состоянии окружающей среды.

По результатам проверки главу предприятия привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 13 тысяч рублей. На фирму также наложили штраф в размере 20 тысяч рублей и обязали устранить все нарушения.

Кроме того, выяснилось, что у предприятия нет лицензии на транспортирование старых ртутных, ртутно-кварцевых и люминесцентных ламп. В январе текущего года протокол об административном правонарушении направлен в районный суд Москвы. Сейчас документ находится на рассмотрении.

Напомним, что в начале октября жители района стали массово жаловаться на едкий дым, который появляется в вечернее и ночное время. В пресс-службе областного правительства сообщили, что в настоящее время состояние атмосферного воздуха в микрорайоне Озерки значительно улучшилось.