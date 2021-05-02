Половодье в Кировской области 2021: Из-за затопления двух приусадебных участков в Слободе Дымково решается вопрос об эвакуации местных жителей

В слободе Дымково из-за подтопления двух приусадебных участков поднялся вопрос об эвакуации местных жителей жителей. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Кировской области за прошедшие сутки уровень воды в реке Вятке поднялся на 4 см. С начала половодья он достиг отметки +414 см от нуля поста. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Из-за разлива водоема произошло подтопление двух приусадебных участков в Слободе Дымково и трех на улице Красной Звезды в Кирове. Спасателями рассматривался вопрос о начале эвакуации людей. Но на данный момент пока этого не требуется.

Напомним, что важную психологическую отметку в четыре метра, уровень воды в реке Вятке перешагнул 29 апреля. По прогнозам специалистов пик паводка придется на начало мая. По-прежнему закрыто движение по 18 мостам в 12 муниципалитетах. Все населенные пункты снабжены необходимым запасом продуктов питания и медикаментов. Ситуация находится на особом контроле регионального правительства.