Пик половодья в Кировской области выпадет на майские праздники

Треть паводка в Кировской области уже пройдена. Фото: kirovreg.ru

Пик половодья в Кировской области прогнозируют на майские праздники. На данный момент пройдена треть паводка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уровни воды продолжают подниматься из-за таяния снега и выпадения осадков. При дальнейшем их росте придомовые территории Кирова в слободах Широковский и Дымково, деревне Вересники и в Арбажском районе может подтопить. В случае наихудшего развития событий от паводка могут пострадать 170 домов, 182 двора, пять участков автодорог и один низководный мост. Социально-значимым объектам ничего не угрожает.

Всего с начала половодья в 2021 году в 15 населенных пунктах региона подтопило один жилой дом, 58 дворов, восемь участков дорог и один низководный мост. Сейчас подтопленными остаются шесть населенных пунктов, 10 придомовых территорий, четыре части улиц и один мост.