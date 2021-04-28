Половодье в Кировской области 2021: За сутки уровень воды в Вятке поднялся на 12 см

В Кировской области уровень воды в Вятке достиг отметки +388 см. Фото: admkirov.ru

В Кировской области уровень воды на реке Вятке пребывает с каждым днем. За последние сутки он увеличился на 12 см и достиг отметки +388 см от нулевого поста. Об этом сообщили в горадминистрации со ссылкой на ЦГМС.

По данным Кировского управлении гражданской защиты, в зоне подтопления оказались приусадебные участки на улицах Лесозаводской и Пермской, а также в поселке Широковском. В связи с этим остановлено автомобильное движение на перекрестке улиц Луначарского и Пермской.

Напомним, что из-за половодья по-прежнему отрезанными от «большой земли» остаются поселения в Афанасьевском, Верхнекамском, Зуевском, Даровском, Кикнурском, Кильмезском, Лузском, Нагорском, Нолинском, Советском районах и микрорайоне Каринторф в городе Кирово-Чепецке. По прогнозам специалистов, пик паводка придется на начало мая. Ситуация находится на особом контроле регионального правительства.