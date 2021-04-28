Погода на майские праздники 2021 в Кирове: сплошные дожди и сильный ветер

Прогноз на первые десять дней мая на данный момент неутешителен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приближаются майские выходные, которые в этом году еще и увеличили - кировчане будут отдыхать аж с 1 по 10 мая! Естественно, что многие хотели бы отдохнуть на природе, греясь на солнышке и наслаждаясь весной. Спойлер: ничего из этого не получится. Погода в первые десять дней мая обещает быть сырой, дождливой и отнюдь не привлекательной ни для шашлыков, ни для прогулок. «Комсомолка» составила прогноз для кировчан на длинные майские выходные.

НИЧЕГО, КРОМЕ ДОЖДЯ

Суббота, 1 мая, встретит кировчан сыростью. Дождь будет лить на протяжении всего дня, в особенности сильный - утром. Температура воздуха - от +6 градусов утром до +11 днем. К ночи она вернется к прежнему значению. Ожидается сильный ветер - порывы могут достигать 16 м/с. Кроме того, синоптики rp5.ru прогнозируют очень низкое атмосферное давление - до 734 мм ртутного столба.

Воскресенье, 2 мая, будет поспокойнее в плане осадков. Предсказание температуры воздуха довольно туманно: некоторые источники предвещают не выше +5 градусов, некоторые - до +11. Возможен небольшой дождь. Ветер все еще сильный - до 12-14 м/с. Атмосферное давление пойдет на повышение до 752 мм ртутного столба.

В понедельник, 3 мая, кировчане могут даже увидеть солнышко. Правда, теплом этот день не порадует - температура воздуха будет колебаться в районе +7…+9 градусов. К вечеру вновь возможен дождь. Атмосферное давление в течение дня придет в норму, а к вечеру упадет до 738 мм ртутного столба. Порывы ветра - до 13 м/с.

Во вторник, 4 мая, картина грозит вновь испортиться. Так, gismeteo.ru обещает в этот день аж снег с дождем, с утра и до самой ночи. Температура воздуха в течение дня будет меняться от +2 до +5, и к вечеру поднимется до +8 градусов. Порывы ветра - до 19 м/с.

В среду, 5 мая, температура воздуха резко подскочит сразу до +16 градусов. Не спешите хватать панамки и шампуры для шашлыков - синоптики обещают самую что ни на есть грозу в середине дня. Да и утро с вечером не порадуют - дождь и порывы ветра до 15 м/с.

Вероятнее всего, поливать будет практически все майские выходные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 6 мая, погода начнет успокаиваться. В течение всего дня и до самой ночи - небольшой дождь, температура воздуха - от +7 градусов утром до +10 днем. Вечером она опустится до +6 градусов. Наконец-то успокоится ветер: 1-4 м/с.

Пятница, 7 мая, будет похожей на предыдущий день. Термометры кировчан покажут утром отметку в +9, днем - до +11 градусов. С утра и до вечера прогнозируется небольшой дождь. К 18 часам усилится ветер: порывы могут достигать 11 м/с.

В субботу, 8 мая, обещается температура воздуха до +12 градусов. И снова - небольшой дождь в течение дня. Порывы ветра могут достигать 13 м/с.

В воскресенье, 9 мая, кировчан наконец прекратит поливать, однако весь день будет пасмурная погода. Температура воздуха - до +13 градусов. Ветер все еще сильный - порывы до 10 м/с.

И последний день длинных майских выходных вновь обрушит дожди на наши головы. Лить будет в течение всего дня, сумма осадков за день может достигнуть 13,8 мм. Возможны порывы ветра до 10 м/с.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Не спешите расстраиваться! Паблик «Любительская метеорология в Кирове» утверждает, что в наши края еще может прийти потепление. Да, первые пять дней мая обещают быть прохладными и с обильными осадками, по предварительным прогнозам. Однако после 5 мая на Европейской территории России может установиться область высокого давления либо обширный теплый сектор циклона. И благодаря этому, возможно, во второй половине майских выходных в Кировской области может потеплеть до +20 градусов - и даже выше! Не забывайте, что погода - вещь весьма неустойчивая, и ни один прогноз не может быть достоверным на 100%. Ждем выходных и надеемся на лучшее!