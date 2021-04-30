Кировская прокуратура начала проверку в школе №73, где массово отравились дети и педагоги

Проверку поручили прокуратуре Ленинского района города Кирова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская прокуратура подключилась к инциденту с массовым отравлением учеников и педагогов в школ №73. Как сообщает пресс-служба ведомства, по их предварительным данным, в больницы обратились более 50 детей.

Проверку учреждения поручили прокуратуре Ленинского района. Ее работники выехали на место происшествия. По результатам ревизии дадут оценку действиям школы и организации, которая оказывает услуги питания школьников и педагогов.

Напомним, 29 и 30 апреля в больницу микрорайона Лянгасово обратились учащиеся и педагоги местной школы. У всех - признаки интоксикации. К восьми детям вызывали «скорую помощь», двоих госпитализировали.

Кировский Роспотребнадзор проводит проверку в учреждении; работников школьной столовой отстранили как контактных и подозреваемых на пищевой путь передачи болезни. Больных обследуют на возбудителей острых кишечных инфекций. Областной Минздрав утверждает, что врачи осмотрели 43 школьников, симптомы похожи на норовирусную инфекцию, факт пищевого отравления не подтвердился.

Школа с 30 апреля переведена на дистанционное обучение.