Половодье в Кировской области 2021: За прошедшие сутки уровень воды в реке Вятке поднялся на 10 см

За прошедшие сутки ситуация с подтопленными районами Кировской области практический не изменилась. Фото: admkirov.ru

В Кировской области уровень воды в реке Вятке за прошедшие сутки поднялся на 10 см. С начала сезона паводков он вырос на 410 см от «0» поста. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам сотрудников городского управления гражданской защиты, ситуация с подтопленными территориями практический не изменилась. Проход к жилым домам не перекрыт и пока нет угрозы размыва дорог.

Напомним, что по состоянию на 30 апреля, отрезанными от «большой земли» остаются поселения в Афанасьевском, Верхнекамском, Зуевском, Даровском, Кикнурском, Кильмезском, Лузском, Нагорском, Нолинском, Советском районах и микрорайоне Каринторф в городе Кирово-Чепецк. В поселке Широковском полностью затоплена дорога. Из-за этого на перекрестке улиц Луначарского и Пермской, а также Лесозаводской перекрыто автомобильное движение. В четверг, 29 апреля, уровень воды в Вятке превысил четырехметровую отметку. По прогнозам специалистов пик паводка придется на начало мая.