Половодье в Кировской области 2021: Уровень воды в Вятке достиг четырех метров

Уровень воды в реке Вятке достиг четырех метров. Фото: admkirov.ru

В Кировской области уровень воды в реке Вятке за прошедшие сутки поднялся на 12 см. Он преодолел отметку в + 400 см от «0» поста. Об этом сообщили в горадминистрации.

В поселке Широковском полностью затоплена дорога. Несмотря на это, проехать к жилым домам еще возможно. На перекрестке улиц Луначарского и Пермской и по Лесозаводской перекрыто автомобильное движение. В зоне подтопления оказался приусадебный участок у дома 1б. При дальнейшем подъеме воды возможно подтопление низинной части улицы Пермской и поворота на улицу Малую Симановскую.

Напомним, что по-прежнему отрезанными от «большой земли» остаются поселения в Афанасьевском, Верхнекамском, Зуевском, Даровском, Кикнурском, Кильмезском, Лузском, Нагорском, Нолинском, Советском районах и микрорайоне Каринторф в городе Кирово-Чепецке. По прогнозам специалистов пик паводка придется на начало мая. В прошлом году максимальный подъем уровня воды в Вятке составил 422 сантиметра.