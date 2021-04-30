В школе №73 зафиксировали случай массового отравления детей и учителей

Сейчас работу учреждения временно приостановили. Фото: admkirov.ru

В Кирове очередной случай массового отравления - как детей, так и педагогов. На сей раз слегли учащиеся школы №73 в микрорайоне Лянгасово. Об этом сообщили в горадминистрации.

Вечером 29 апреля поступило сообщение о признаках интоксикации школьников. Региональное правительство сообщает, что в общем и целом 29 и 30 апреля за помощью обратились 38 человек - как учащихся, так и учителей. К восьми детям выезжала «скорая помощь». Двух девочек пришлось госпитализировать с подозрением на ротавирусную инфекцию, по сообщению регионального правительства. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Еще 38 школьников находятся под наблюдением педиатра, сообщает кировская мэрия.

Школа №73 сейчас временно закрыта. Сейчас кировское управление Роспотребнадзора проводит проверку в учреждении.

Напомним, что это уже не первый случай в текущем месяце. Так, в середине апреля 53 ученика двух школ Яранска массово отправились на больничный с признаками отравления. После проверки учреждений обнаружилось, что причиной их болезни стала норовирусная инфекция.