В Кирове перекрыли движение у перекрестка улиц Пермской и Луначарского

На участке выставят знаки, запрещающие движение. Фото: admkirov.ru

В Кирове перекрыли автомобильное движение у перекрестка улиц Луначарского и Пермской. Сейчас там выставлены запрещающие знаки. Информацию сообщает кировская горадминистрация.

Движение перекрыли из-за подтопления этих улиц. Напомним, уровень воды в Вятке за минувшие сутки поднялся еще на 14 см и составляет сейчас 376 см от нулевого поста. От паводка также пострадали дороги по улицам Лесозаводской (у пересечения с Пристанской) и в поселке Широковской. Кроме того, вода вышла на несколько приусадебных участков, однако подтопления жилых домов нет.

Спасатели и опергруппы теруправлений готовы приступить к работе, если уровень воды в Вятке перешагнет отметку в 450 см от нулевого поста.