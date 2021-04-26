Лесозаводскую улицу в Кирове перекрыли из-за подтопления.

С таянием снега и льда в реке Вятке поднялся уровень воды. Он составил 3,6 метра, за прошедшие сутки увеличившись на 12 см. Для сравнения, в 2020-м году максимальный показатель уровня воды в главной реке региона составил 4,22 метра.

В Кировском управлении гражданской защиты сообщили, что зона подтопления растянулась по улице Лесозаводской от Трифонова монастыря до микрорайона КМДК. Там выставят запрещающие движение транспорта знаки.

Параллельно вода поднимается в Заречном парке и в поселке Широковском, пока без угрозы жилым домам.