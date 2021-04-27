Уровень воды в Вятке достиг отметки в 376 см от нулевого поста

За минувшие сутки уровень воды в Вятке поднялся на 14 см. Фото: admkirov.ru

Уровень воды в Вятке продолжает расти. За минувшие сутки он увеличился на 14 см и теперь составляет 376 см от нулевого поста. Об этом сообщает кировская горадминистрация.

Резкого подъема уровня воды в реке, по данным управления гражданской защиты, не наблюдают уже несколько суток. Серьезных изменений в суточных показателей не прогнозируют и в последующие дни. Чепца, от которой частично зависит уровень подъема воды в Вятке, сейчас пошла на убыль.

Подтопления жилых территорий нет - вода лишь зашла на несколько приусадебных участков. Кроме того, спасатели и оперативные группы готовы приступить к работе в случае, если уровень воды в реке перешагнет отметку в 450 см от нулевого поста. Для этого в городе все готово - завершается приемка обустроенных наплавных тротуаров, в населенных пунктах есть информационные щиты, где каждый день обновляют данные об уровне воды.

Мэрия сообщает также, что кировчане могут сообщить о подтоплении жилых территорий или размытых паводком дорогах и тропинках в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру: 76-02-20.