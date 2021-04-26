В Омутнинском районе 18-летнего парня осудили за жестокое убийство

18-летний парень нанес 62-летнему мужчине 90 ножевых ранений. Фото: vk.com/suskko

В Омутнинском районе осудили 18-летнего человека, который нанес 90 ножевых своему знакомому. Его признали виновным в убийстве 62-летнего мужчины. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

Напомним, в ночь на 29 октября 2020 года в полицию позвонил неизвестный и рассказал, что он проезжал по одной из улиц поселка Восточный и увидел, как двое молодых людей волокли по дороге за ноги третьего. Свою ношу они унесли в сторону гаражей и вернулись уже без нее. Полиция, выехавшая на звонок, обнаружила труп мужчины в лесу близ поселка. Погибшим оказался местный житель.

По факту убийства возбудили уголовное дело, опросили всех знакомых, местных жителей, подходящих под описание молодых людей. Подозреваемого вскоре отыскали - им оказался 18-летний молодой человек, живущий в Восточном. Убийца сознался, что зарезал мужчину из неприязни, попросил приятеля утащить тело в лес, а после постирал окровавленную одежду.

На основании собранных доказательств суд вынес приговор: девять лет колонии строгого режима.