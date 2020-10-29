В лесу поселка Восточный нашли тело зарезанного мужчины

Страшную находку обнаружили в лесу в поселке Восточный. Фото: СУ СК РФ по Кировской области

В Омутнинском районе в лесу обнаружили тело человека с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Тело с колото-резаными ранами обнаружили в лесу в поселке Восточный утром 29 октября. Погибшим оказался 62-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

К слову, утром того же дня в паблике «Обо всём ОМУТНИНСК» появился пост о произошедшем. Анонимный автор утверждал, что убийство произошло в квартире, а тело погибшего «тащили по улице за ноги и выбросили за гаражами в овраг». И даже умудрился посчитать количество ножевых ударов - 17.

Сейчас полиция и следователи разыскивают убийцу и устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. На месте работают криминалисты.