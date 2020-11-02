Нанес 90 ножевых ранений и утащил в лес: в Восточном раскрыли жестокое убийство

Сейчас 18-летнего парня, обвиняемого в убийстве, заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омутнинском районе разыскали убийцу местного жителя. Им оказался 18-летний молодой человек. Подробности сообщает областное УМВД.

В ночь с 28 на 29 октября 2020 года в районный отдел полиции поступил звонок. Мужчина сообщил, что он проезжал по одной из улиц поселка Восточный около часа ночи и увидел двоих молодых людей, которые волокли по дороге за ноги третьего. По словам очевидца, юноши утащили свою ношу в сторону гаражей на окраине поселка, и вернулись уже вдвоем.

На место выехал отряд полиции. В лесу за гаражами обнаружили тело с множественными ножевыми ранениями - 90, как выяснилось позже. Служебная собака взяла след, который привел полицейских к квартире в одном из домов поселка. Дверь была открыта нараспашку, а по обстановке было видно, что здесь произошла жестокая борьба. Кроме того, на месте обнаружилось и орудие преступления - нож. Убитый 62-летний мужчина был хозяином этой квартиры.

По факту убийства возбудили уголовное дело, начались поиски преступников. Полиция опрашивала близкий круг общения, жителей поселка, подходящих по приметам молодых людей. В результате вечером 29 октября подозреваемых нашли, задержали и доставили в полицию.

Убийцей оказался 18-летний житель Восточного, ранее проблем с законом не имевший. Сейчас он находится под стражей. Его приятель, помогавший утаскивать тело в лес, сейчас проходит по делу как свидетель. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Юноше грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.