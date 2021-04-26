В Кировской области может выпасть до 3 см снега до конца суток

В Кирове может выпасть до 1 см снега. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В нашем регионе постепенно формируется временный снежный покров. По сообщению паблика «Любительская метеорология в Кирове», из-за плотной облачности температурный фон оказался на 1-2 градуса выше. В итоге до конца суток по северной половине области может выпасть до 3 см снега (в ее центре - до 1 см), однако он быстро растает.

Кроме того, в ночь на 27 апреля ожидается формирование слабой гололедицы. В основном - на западе Кировской области, где температура может снизиться до -2 градусов. Автомобилистам советуют прислушиваться к рекомендациям официальных служб относительно погоды и ситуаций на дорогах.

Напомним, ранее мы писали об усилении ветра до 17-22 м/с. Кроме того, здесь вы можете прочитать прогноз погоды на текущую неделю.