Кировское ГУ МЧС: ветер усилится до 17-22 м/с

Кировчан предупреждают: погода испортится еще сильнее. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Кировской области продолжит портиться в течение дня. Ранее мы писали о том, что региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение на сегодняшний день, 26 апреля, об усилении ветра. Нынешним утром прогноз уточнился: станет еще хуже.

Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в течение дня и вечером 26 апреля местами по области порывы ветра могут составить 17-22 м/с. Региональное ГУ МЧС уже рассылает предупреждения жителям области. Кировчан просят быть внимательнее и осторожнее.

Во время сильного ветра стоит держаться подальше от деревьев, легких построек, мостов, линий электропередачи, рек и промышленных объектов, а также не заходить в поврежденные здания.