Погода в Кирове с 12 по 16 апреля: рабочая неделя будет холодной и дождливой

Синоптики прогнозируют дождь в течение всей недели. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода на текущей рабочей неделе не порадует кировчан солнышком и теплом. Синоптики прогнозируют дождь в течение всей недели.

В понедельник, 26 апреля, утром на термометрах будет всего плюс 1 градус. К обеду потеплеет ненамного - всего до плюс 3 градусов. В течение всего дня будет идти дождь со снегом. Ветер будет сильным - порывы до 19 м/с. Атмосферное давление - низкое, всего 740 - 745 мм рт. ст.

Во вторник, 27 апреля, с утра кировчан может порадовать солнышко, но в течение дня синоптики прогнозируют дождь. Днем ожидается до +10 градусов, но к вечеру температура понизится до +3. Ветер немного стихнет. Атмосферное давление не изменится.

В среду, 28 апреля, снова будет холодно: столбики термометров поднимутся к середине дня всего до отметки +7 градусов. Дождь обещают в течение всего дня. Юго-западный ветер сменит направление на западное и будет несильным. Атмосферное давление по-прежнему будет низким.

В четверг, 28 апреля, погода почти не будет отличаться от предыдущего дня. Дождь временами может сменяться мокрым снегом. Температура в течение дня поднимется от +2 до +6 градусов, но к вечеру похолодает до +1. Скорость ветра не превысит 3 м/с. А вот атмосферное давление начнет расти.

В пятницу, 30 апреля, будет немного теплее - до плюс 10 градусов. Но утром и вечером столбики термометров будут показывать от +1 до +5. Синоптики также прогнозируют дождь со снегом. Ветер почти не изменится. Атмосферное давление снова начнет падать.

На текущей неделе метеозависимым людям стоит внимательно следить за своим самочувствием!