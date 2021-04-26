В Котельничском районе грузовик вылетел в кювет: водитель погиб

Сейчас причина аварии неизвестна. Фото: vk.com/gibdd43

В Котельничском районе произошло смертельное ДТП: грузовик вылетел с трассы. Его водитель, к сожалению, погиб. Информацию сообщила областная ГИБДД.

Авария произошла 23 апреля в 08.55. 57-летний водитель за рулем грузовика «Вольво» ехал на 475 км трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». По предварительным данным, машина вылетела в кювет, после чего врезалась в дерево. Удар оказался слишком сильным - водитель грузовика погиб на месте. Причина аварии на данный момент неизвестна.

Всего за минувшие три дня, с 23 по 25 апреля, на дорогах Кировской области произошло 14 ДТП. В них пострадали 16 человек и погибли двое.