В Кирове водитель внедорожника насмерть сбил женщину

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами внедорожника пострадали два пешехода, один скончался. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В пятницу днем, 23 апреля, около дома №14 в Троллейбусном переулке произошла автомобильная авария с участием пешеходов. По предварительной информации, водитель Renault Duster сбил двух кировчанок.

- В результате происшествия одна женщина скончалась, вторая получила травмы, - сообщили в ГИБДД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.