Три автомобиля столкнулись на улице Ленина в Кирове

На дороге столкнулись три автомобиля: Volkswagen Passat, Lada Vesta и Volkswagen Tiguan. Фото: vk.com/gibdd43

В областном центре в автомобильной аварии на улице Ленина пострадали два человека, в том числе один ребенок. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В субботу вечером, 24 апреля, около дома №169 на улице Ленина произошла крупная автомобильная авария. По предварительным данным, на дороге столкнулись три автомобиля: Volkswagen Passat, Lada Vesta и Volkswagen Tiguan.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/kirovdps

- В результате происшествия два человека получили травмы: женщина-водитель автомобиля и Volkswagen Tiguan и ребенок-пассажир автомобиля Lada Vesta, - сообщили в ГИБДД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.