Первым компонент вакцины от COVID-19 получили более 111 тысяч кировчан

Сейчас вакцинация кировчан от коронавируса продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. По состоянию на 22 апреля первым компонентом препарата привили уже 111310 жителей региона. Полный цикл вакцинации прошли более 55 тысяч кировчан. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Всем желающим привиться напоминаем, что сейчас в Кирове работают, помимо стационарных, еще и выездные пункты вакцинации:

- на Театральной площади в трех мобильных медкомплексах - с 22 апреля, график работы - с 9 до 17 часов;

- в ЦУМе - продолжит работу с 23 апреля, график - с 9 до 16 часов;

- в ТЦ «Микс» - будет работать до 23 апреля с 10 до 17 часов.

Для прививки в выездных пунктах вакцинации предварительная запись не нужна. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.