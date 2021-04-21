На Театральной площади откроются три выездных пункта вакцинации

Сейчас в Кировской области имеется более 31 тысячи ампул вакцины от коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове откроются еще три дополнительных выездных пункта вакцинации. Все они расположатся на Театральной площади. Их работу, как сообщает региональный Минздрав, планируют организовать с 22 апреля.

Напомним, на данный момент в Кирове работают выездные пункты вакцинации, расположенные в ТЦ «Микс» и клубе ветеранов. Первый будет работать до 23 апреля с 10 до 17. Второй - до 22 апреля, с 10 до 14 часов. Для прививки в выездных пунктах записываться заранее не нужно. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним также, что 20 апреля в область поставили очередную партию вакцины от коронавируса в количестве 14400 доз. Сейчас в распоряжении медучреждений региона имеется более 31 тысячи ампул препарата.

Кроме того, до 23 апреля главам районов поручено совместно с руководителями крупных предприятий наладить работу мобильных пунктов вакцинации.